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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde 3-1'lik galibiyetin rövanşında evinde Developres'i 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, yarı finale yükseldi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi.

Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)

DEVELOPRES: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)

SETLER: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8

SÜRE: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)

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