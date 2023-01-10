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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police'yi konuk edecek

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşıya gelecek.

IHA10 Ocak 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police'yi konuk edecek
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Eczacıbaşı Dynavit, E Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna namağlup şekilde devam eden Eczacıbaşı Dynavit, yeni yılın ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. İstanbul ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

ECZACIBAŞI, 2023'ÜN İLK DERBİSİNDE GALİBİYET İÇİN SAHADA OLACAK

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından ise Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, cumartesi günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sezon başında oynanan derbiyi deplasmanda 3-0 kazanan Eczacıbaşı, evinde sarı-lacivertlileri de geçerek 14 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Turuncu-beyazlılar, geçtiğimiz cuma günü evinde Bolu Belediyespor'u 3-0'la geçerek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamıştı.

14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde henüz yenilmedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve V.Bank da dahil olmak üzere tüm maçlarını kazanan İstanbul temsilcisi, rakiplerine sadece 1 set verdi.

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