Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı Dynavit bu sezon ilk kez bir rakibi karşısında 2 set kaybetti. Türk Hava Yolları 15. maçında 5. yenilgisini aldı. Mücadelenin en skorer ismi 34 sayıyla Boskovic oldu.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Polen Ünver, Buse Kayacan Sonsırma, Maglio, Çağla Akın)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Şebnem Simge Aköz, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fabris, Aybüke Özel)

SETLER: 30-32, 29-27, 25-22, 21-25, 13-15

SÜRE: 149 dakika (38, 36, 29, 27, 19)