Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında deplasmanda Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv'i 25-20, 25-11 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 14 sayıyla Samanta Fabris olurken, aldığı 10 sayıyla Saliha Şahin galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavitli oyuncular toplamda 8 servis ve 6 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendiren Eczacıbaşı Dynavit'in genç liberosu Aybüke Çetinay, "Şampiyonlar Ligi ikinci maçımızda deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Rakip takım oldukça iyi mücadele etti, özellikle hücum organizasyonumuzu bozmak için etkili servis attılar. İyi servis karşılayıp etkili hücum yaparak oyunda üstünlüğümüzü kuruduk. Takım arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum" dedi.

orta oyuncu Yasemin Güveli ise, "Bugün ilk sette oyuna geç ısınmış olsak da ikinci setten itibaren oyun tempomuzu yakaladık. İstediğimiz hücum ve defans organizasyonunu kurarak iyi bir takım oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Deplasmanda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok çalışarak her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

SALON: Kolodruma Sport Hall

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), İlaria Vagni (İtalya)

MARİTZA PLOVDİV: Boryana, Dudova, Koeva, Krivoshiyska, Slavcheva, Hristoskova, Pashkuleva (L), Drumena, Guncheva, Kolarova, Millchevich

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Saliha, Beyza, Fabris, Yaprak, Yasemin, Aybüke (L)

SETLER: 20-25, 11-25, 19-25

SÜRE: 65 dakika (23, 18, 22)