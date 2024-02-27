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  • Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak
Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalin rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile karşı karşıya gelecek.

IHA27 Şubat 2024 Salı 14:01 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak
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Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalin rövanşında İtalyan temsilci Savino Del Bene Scandicci'ye konuk oluyor.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilci Savino Del Bene Scandicci'ye 28 Şubat, Çarşamba günü Palazzetto dello Sport Salonu'nda saat 22.00'de konuk oluyor. Turuncu beyazlılar çeyrek final ilk maçında rakibini kendi evinde zorlu maçta 3-2 mağlup etmişti, Maçta takım kaptanlarından libero Simge Aköz, etkili performansı ve

savunmasıyla yıldızlaşarak maçın en değerli oyuncusu seçilmişti. Mücadele, Red Bull TV'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Eczacıbaşı Dynavit'in efsane kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı, yorumcu olarak görev yapacak.

  • eczacıbaşı dynavit
  • Savino Del Bene Scandicci
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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