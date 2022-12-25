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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

AA25 Aralık 2022 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

SALON: Başkent Voleybol

HAKEMLER: Yasin İlhan, Umut Maden

SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Tuğçe Ceyhan, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Yasemin Güveli, Yaprak Erkek)

SETLER: 18-25, 16-25, 22-25

SÜRE: 75 dakika (26, 24, 25)

  • eczacıbaşı dynavit
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