Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
SALON: Başkent Voleybol
HAKEMLER: Yasin İlhan, Umut Maden
SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Tuğçe Ceyhan, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Yasemin Güveli, Yaprak Erkek)
SETLER: 18-25, 16-25, 22-25
SÜRE: 75 dakika (26, 24, 25)