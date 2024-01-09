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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Vasas Obuda ile karşılaşacak

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Vasas Obuda ile karşılaşacak.

AA9 Ocak 2024 Salı 12:41 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Vasas Obuda ile karşılaşacak
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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp Aleksandar Petrovic ve Polonyalı Agnieszka Michlic yönetecek.

B Grubu'nda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve ikinci sırada bulunan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Vasas Obuda ise son sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Vasas Obuda
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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