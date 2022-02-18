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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

18 Şubat 2022 Cuma 19:37 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 19:37
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Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)

SETLER: 25-13, 25-13, 25-20

SÜRE: 74 dakika (24, 23, 27)

  • eczacıbaşı dynavit
  • Mislicom Sultanlar Ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

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