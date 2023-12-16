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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde rakibi Dentil Praia'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı final müsabakasında maça iyi başlayan turuncu-beyazlı takım, ilk 2 seti zorlanmadan 25-16 ve 25-12 kazandı. Rotasyona giden Eczacıbaşı, çekişmeli geçen üçüncü seti 27-25 kaybedince skor 2-1'e geldi. Dördüncü sette rakibinin direncine rağmen etkili bir performans sergileyen Eczacıbaşı Dynavit, bu bölümü 25-21 alarak maçı 3-1 galibiyetle tamamladı.

Eczacıbaşı'nda kaptan Boskovic 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Stevanovic 14, Voronkova 13, Hande ise 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Brezilya temsilcisinde ise Tainara'nın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Gruptaki 2 maçını set vermeden kazanan turuncu-beyazlı takım, yarı finali de 3-1'lik galibiyetle geçti. Organizasyonda 2015 ve 2016'da şampiyon, 2019'da ise ikinci olan Eczacıbaşı, 4. kez adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi bugün TSİ 14.30'da VakıfBank ile Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank arasında yapılacak maçta belli olacak. VakıfBank'ın da finale çıkması durumunda 16. kez düzenlenen şampiyonada ilk kez 2 Türk takımı şampiyonluk için karşılaşacak.

Final müsabakası, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Wang Ziling (Çin)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Defne Başyolcu, Czyrnianska)

Dentil Praia: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara (Natalia, Suelen, Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)

Setler: 25-16, 25-12, 25-27, 25-21

Süre: 93 dakika (22, 19, 29, 23)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Dentil Praia
  • FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

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