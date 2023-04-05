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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara engeline takıldı

2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara engeline takıldı
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2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Salon: Pala Igor Gorgonzola Novara

Hakemler: Olivier Guillet (FRA), Sonja Simonovska (MNE)

Igor Gorgonzola Novara: Bosetti, Danesi, Ebrar, Carcaces, Chirchella, Battistoni, Fersino (L), Ituma, Cambi, Adams, Giovannini

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha, Yasemin, Beyza, Elif

Setler:

25-23

25-19

20-25

17-25

16-14

Süre: 131 dakika (28,29,28,26,20)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • 2023 CEV Şampiyonlar Ligi
  • Igor Gorgonzola Novara

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