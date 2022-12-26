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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı ağırlayacak

Sultanlar Ligi ilk yarı son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı konuk ediyor.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı ağırlayacak
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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının son maçında evinde İlbank ile karşılaşacak.

Namağlup lider Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının son maçında, 28 Aralık Çarşamba günü evinde İlbank ile karşılaşacak. 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan turuncu-beyazlılar, son maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Maritza Plovdiv'i 3-0'la geçen Eczacıbaşı Dynavit'te hedef, 2022'nin son maçından da galibiyetle ayrılmak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT, SON 8 MAÇTA SET VERMEDEN KAZANDI

Sultanlar Ligi'nin yenilgisiz tek takımı Eczacıbaşı Dynavit, geride bıraktığımız 13 haftada rakiplerine yalnızca bir set verdi. Turuncu-beyazlı ekip, ligde son 8 maçta ise derbi maçları da dahil olmak üzere tüm maçlardan 3-0'lık skorlarla ayrılmayı başardı.

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