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Spor

Eczacıbaşı Dynavit liderliği bırakmadı

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında konuk ettiği Grupa Azoty Chemik'i 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit liderliği bırakmadı
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini 3-1 yendi.

Eczacıbaşı 3 maçta 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)

GRUPA AZOTY CHEMİK: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Almeida, Czyrmanska, Polec, Sikorska)

SETLER: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

SÜRE: 105 dakika (26, 21, 33, 25)

  • eczacıbaşı dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Grupa Azoty Chemik

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