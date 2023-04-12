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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda 3-2 yenildiği Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Eşleşmedeki ilk maçı VakıfBank'ın sahasında 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, final yolunda avantajlı konumda bulunuyor.

2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek)

Igor Gorgonzola: Bosetti, Danesi, Ebrar Karakurt, Carcaces, Chirichella, Battistoni (Fersino, Giovannini, Ituma, Cambi, Adams)

Setler: 25-22, 25-12, 25-21

Süre: 79 dakika (26, 23, 30)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Igor Gorgonzola
  • Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

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