Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi, yarın Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Eşleşmedeki ilk maçı VakıfBank'ın sahasında 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, final yolunda avantajlı konumda bulunuyor.
2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek)
Igor Gorgonzola: Bosetti, Danesi, Ebrar Karakurt, Carcaces, Chirichella, Battistoni (Fersino, Giovannini, Ituma, Cambi, Adams)
Setler: 25-22, 25-12, 25-21
Süre: 79 dakika (26, 23, 30)