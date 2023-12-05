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Spor

Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 mağlup etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 23:36 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı!
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel, Stevanovic, Defne Başyolcu)

Maritza: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, (Pashkuleva, Milicevic, Todorova)

Setler: 25-19, 25-20, 25-19

Süre: 76 dakika (24,30,22)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Maritza
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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