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Spor

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Maritza

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın Bulgar takımı Maritza'yı ağırlayacak.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Maritza
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Maritza'yla karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ve Sırbistan Voleybol Federasyonundan Dejan Rogic yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son mücadelesinde İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-1 kaybetti.

Maritza ise son hafta karşılaşmasında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

İki ekibin Bulgaristan'da oynanan mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Turuncu-beyazlılar gruptaki bir sonraki maçında Vasas Obuda'yla Budapeşte'de karşılaşacak.

  • Eczacıbaşı Dynavit
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  • Maritza

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