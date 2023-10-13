İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8151
  • EURO
    29,2568
  • ALTIN
    1712.66
  • BIST100
    8168.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit'in yeni sezonda ilk rakibi THY
Spor

Eczacıbaşı Dynavit'in yeni sezonda ilk rakibi THY

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 2023-2024 sezonu Sultanlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında THY ile karşı karşıya gelecek.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'in yeni sezonda ilk rakibi THY
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit, 2023-2024 sezonu Sultanlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında THY ile karşılaşacak.

Turuncu-beyazlılar, günü yapacağı tek antrenmanla tamamlayacak. Müsabaka, yarın 19.00'da Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

Sezonun ilk karşılaşması öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "İki taraf için de sürprizlerle dolu bir maç olabilir. Sezon başında kurduğumuz güçlü kadro ile maç maç daha iyiye gitmeyi planlıyoruz. Her oyuncumuzun farklı özellikleri ve silahları var. Bu yönleri ön plana çıkartmak adına ligin ilk haftalarını bir fırsat olarak görmekteyiz. Tam kadro olarak az antrenman yapma şansımız oldu. Her iyi takımın zamana ihtiyacı vardır ve bizim de hızlı bir şekilde oyunumuzu yukarı taşıyacağımızı düşüyorum ve THY ile oynayacağımız maç da bu sürecin başlangıcı. Umarım sakatlıksız ve problemsiz bir maç olur" dedi.

"TAMAMEN HAZIR VE MOTİVE DURUMDAYIZ"

Öte yandan tecrübeli orta oyuncu Sinead Jack-Kısal ise, "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği gün geldi ve sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyoruz. Tüm takımın ve ekibin özverili sıkı çalışması sayesinde heyecanlı, tamamen hazır ve motive durumdayız. THY ile ilk maçımız kolay olmayacak ama sahada en iyi voleybolumuzu oynayarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.