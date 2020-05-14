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Spor

Eczacıbaşı Ergül Eroğlu ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-20 sezonunda kadrosuna katılan Ergül Eroğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:27
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Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Eczacıbaşı VitrA da yeni sezon takımını kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda turuncu-beyazlılar, Ergül Eroğlu ile yolları ayırma kararı aldı. Kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza atan Eroğlu, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikincilik elde etti. 

Takım Menajeri Nalan Ural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deneyimi ve enerjisiyle bize çok önemli katkılarda bulunan Ergül’e teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir kariyer sürdürmesini dileriz" dedi.

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