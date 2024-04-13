Eczacıbaşı kazandı, seriyi eşitledi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı
Karşılaşmayı konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
Toplamda 3 olanın şampiyon olacağı seride üçüncü karşılaşmada 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)
Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15
Süre: 118 dakika (26, 28, 22, 25, 17)