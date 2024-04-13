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Spor

Eczacıbaşı kazandı, seriyi eşitledi

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 23:22 - Güncelleme:
Eczacıbaşı kazandı, seriyi eşitledi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı

Karşılaşmayı konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Toplamda 3 olanın şampiyon olacağı seride üçüncü karşılaşmada 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)

Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15

Süre: 118 dakika (26, 28, 22, 25, 17)

  • Sultanlar Ligi
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Fenerbahçe Opet

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