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Spor

Eczacıbaşı, Maritza deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bulgar ekibi Maritza'ya konuk olacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, Maritza deplasmanında
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.

Kolodruma Salonu'nda oynanacak müsabaka saat TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve Hollandalı hakem Marko Van Zanten yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yenmişti.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi, 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

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