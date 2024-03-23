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Spor

Eczacıbaşı, VakıfBank'ı altın sette geçti!

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde karşılaştığı VakıfBank'ı altın set sonunda 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibin oldu.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, VakıfBank'ı altın sette geçti!
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile 24 Mart Pazar (yarın) finalde karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz,Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebacioğlu)

Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12

Süre: 134 dakika (25, 27, 32, 31, 19)

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