AA 16 Nisan 2020 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:17

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcuların evde kaldığı sürecin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin altıncı konuğu Saliha Şahin oldu.

Evde yaptığı antrenmanların fiziksel anlamda güçlenmek adına iyi bir fırsat olduğunu belirten Saliha Şahin, "Özellikle sakatlığım olan bölgeleri güçlü tutmaya çalışıyorum. Sezon durmadan önce ufak bir hamstring sakatlığı geçirmiştim. Mini lastikle orayı güçlendirecek çalışmalar yapıyorum. Sürekli güçlü tutmam gereken bölgeler için de programımda çeşitli hareketler var. Antrenörlerimizin verdiği program doğrultusunda vücudumu her anlamda hazır tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından önce yoğun maç takviminden dolayı ailesiyle fazla vakit geçiremediğini aktaran genç smaçör, "Ailemin, kardeşlerimin ve kedilerimin yanında olmak beni mutlu ediyor. Gün içinde birlikte çok vakit geçiriyoruz. Yavru kedilerimi doyurup ailemle kahvaltı ettikten sonra, günlük egzersizlerime başlıyorum. Kalan vakitte de ailecek temizlik yapıyoruz. Genelde kardeşlerimle film, dizi ve belgesel izliyoruz. Yemek hazırlıyoruz, tabu, okey gibi oyunlar oynuyoruz ve birlikte dans ediyoruz. Hepimiz için zor bir dönem oluyor ancak bu dönemi kendimizi geliştirmek için fırsata çevirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Saliha Şahin, son olarak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.