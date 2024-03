Eda Erdem'in heykeli açıldı!

Fenerbahçe ve Türk voleybol tarihine adını altın harflerle kazıyan efsane voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılış töreni gerçekleşti.

İşte törende yapılan açıklamalar;

"KAPTAN GİBİ KAPTAN!"

- TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Eda Erdem kaptan gibi kaptandır. Dünya Kadınlar Günü'nde bu güzel heykelin açılışında olmaktan mutlu ve gururluyum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Seninle gurur duyuyoruz Eda. İyi ki varsın. Ali Koç Başkanım, böyle güzel bir fikir için voleybol camiası adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun."

"ADINI TARİHE YAZDIRDI"

- Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt: "Çok heyecanlıyım. Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Adını tarihe altın harflerle yazdıran bir kadının heykelini dikiyoruz. Efsane olmak belirlenebilir bir hedef değildir. Hedeflere ulaşınca ancak başarılı oluruz. Efsane tanımı, hak edilmesi en zor mertebedir. Sizi ölümsüzleştirir. Topluma mal olursundur. Gelecek nesillere yön veren, ışık veren bir fener olursunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün bir ilke imza atıyoruz, gururumuz Eda'nın heykeli efsanelerimizin arasına dikiliyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu alanda da izinde yürüyor olmaktan duyduğumuz gurur tarifsiz."

"KALBİMİN DERİNLERİNDE SAKLADIM"

- Eda Erdem: "Annem, babam ve 6 kardeşimle Bayrampaşa'da aile apartmanında yaşayan bir kalabalık aileydik. 2000'li yıllarda amcamlarım, kuzenlerimle Fenerbahçe maçlarını izlemek için toplanırdık. Ailecek en büyük tutkumuz Fenerbahçe. O çocukluk halimle öyle bir bağlılık yaşıyorum ki bir röportajda hangi takımı tutuyorsunuz sorusuna Fenerbahçe yazıp yanına parantez içinde ölümüne yazıyorum. Yayınlandığında da bana kucak açan, voleybola başlamama vesile olan, kaptanlığını yaptığım Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerini de kızdırıyorum. Gel zaman git zaman 2008'de Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın amatör branşlara verdiği değer ve Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın kıymetli yatırımlar nedeniyle hep düşlediğin teklif geldi Fenerbahçe'den. Ben gidemezsem bırakırım noktasına geldim. Çocukluk aşkıma kavuşuyor, en büyük hayalime kavuşuyor, çubuklu formayı giyiyorum. O gündür bugündür bir kez bile çıkartmadan, kalbimin en derinlerinde saklıyor, hep başımın üstünde taşıyor o armayı. Fenerbahçe ile büyüyorum. Sabiha Rıfat Güraymanları, Ayten Salihleri öğreniyorum. Kulübün tarihinde müthiş başarılara imza atmış, branşlar kurmuş, erkek takımlarında oynayıp şampiyonluklar yaşamış güçlü kadınların ayak izlerini takip ediyorum. Kulübün en zor gününde mahkeme salonuna Avrupa'nın en büyük kupasını götüren Fenerbahçeli kadınlardan birisi oluyorum. 2011 yılında bu stadyumu doldurarak dünyada bir rekora imza atan 50 bin kadını gözleri dolu dolu izlemenin gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyük kupayı da kazanan kadın milli takımımıza kaptanlık yapmış olmanın onurunu yaşıyorum. Vazgeçmeyen, değerlerine sahip çıkan, hayallerinin peşinden koşan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gördüğü tüm kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

"KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINA BİR MESAJ BU"

- Eda Erdem: "O küçük kız çocuğunun hayalini bile kuramayacağı büyük bir anı yaşıyorum. Kendimi bildim bileli voleybola maddi manevi destek olan Başkanımız Ali Koç ile kadınların toplumdaki yerini bir kez daha vurgulayacak, hedefleri olan küçük kız çocuklarına 'ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz' mesajını en somut haliyle verecek olan bu heykeli açılışında sizlerin karşısındayım."

"SONSUZ SEVGİNİZ DERTLERİMİN İLACI"

- Eda Erdem: "En zor anlatacağım duygulara geldi sıra. Sizler, sevgili Fenerbahçe taraftarları. Ne zaman hayatımda bir şeyler ters gitse, beni üzen bir şeyler olsa, sahaya çıktığımda kafamı kaldırıp tribünlere bakmak yeterdi bana. Sizler hep oradaydınız. Bitmeyen desteğiniz, sonsuz sevginiz bütün dertlerimin ilacıydı. Varlığınız her şeyi unuttururdu. Benim de mücadelem emanetiniz olan armayı en iyi şekilde taşımak, başınızı hiçbir zaman öne eğmemek içindi. Sizlerden aldığım güç ile her şeyimi adadım Fenerbahçe'ye. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oldu ama varımı yoğumu koydum sahaya. Salonlardan hep başımız dik ayrıldık, omuz omuza. Bir gün profesyonel hayat son bulacak, çok sevdiğim 14 numaralı formama veda edeceğim. Sevginize, desteğinize ihtiyacım olacağı günler olacak. Bugün bana öyle bir armağan verdiğiniz ki ömrümün geri kalanında ne zaman bir şeyler beni zorlarsa ben bu heykelin önünde duracağım, kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi' bestesi çalacak. Bugünleri hatırlayacağım. Sizin sevginiz her şeye iyi gelecek. Bana yine mücadele etme gücü vereceksiniz, içim umutla dolacak. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Beni Eda Erdem yapan Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve Fenerbahçeliler'in koşulsuz sevgisidir. Her zaman başımın üzerinde taşıdığım bu armayı seven herkesi çok ama çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeyiz!"

"4 HEYKELİMİZ OLACAK"

Ali Koç: "Stadyum önündeki alanda 4 heykelimiz olacak. Bir de boş kaide olacak. Aramızda istişare ediyoruz. Tarihimizin, erken tarihimizin önemli isimlerinden biri olacak."

"EDA ERDEM, ÖYLE BİR TÜRK KADINI Kİ..."-

Ali Koç: "Eda Erdem, sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, liderliği ve karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Bu kişiliğiyle sadece Fenerbahçeliler'in değil tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuzdur. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem takımımızın hem milli takımımızın kaptanlığını üstleniyor, kupalar kazanıyor, rekorların adı oluyordu. Eda'nın cesareti, özverisi, duruşuyla ilham verici bir örnek olmuştur. Öyle bir sporcu düşünün kü 2012'de Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmiş. 12 sene sonra Olimpiyatlar'da ülkemizi temsil edecek, kaptanlığımızı yapacak. Geçen yık Milletler Ligi zaferi elde edilirken, kaptanlığıyla unutulmaz izler bıraktı. Hem voleybol hem Fenerbahçe ama daha da önemlisi Türk kadını için. Öyle bir Türk kadını düşünün ki en zor günlerde sarı lacivert çubuklu formanın zirvede olmasını sağladı. Karanlıkların sonunda daima aydınlığın olacağını herkese gösterdi. Öyle bir karakter düşünün ki duruşuyla, aidiyetiyle milyonlarca Fenerbahçeli'nin sevgilisi oldu. Tüm ülkenin sevgisini, sorumluluklarını omuzlarında taşıdı. Kadın erkek genç yaşlı herkesin sevgisini saygısını kazandı. Bugün bu büyük sporcunun anısına bir heykel açıyoruz. Fenerbahçe tarihi açısından önemli günlerden biri. Dünyada çok az sporcuya nasip olacak bir kariyer, çok az sporcuya nasip olacak başarı ama çok az sporcuya nasip olacak sevgi ve saygı seli. Eda Erdem'in adı hem Fenerbahçemizin hem de ülke voleybol tarihine altın harflerle yazdırmış. Bu heykel, küçük kız çocuklarına daima ilham kaynağı olacaktır."

AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

-Ali Koç: "Eda Erdem'in Fenerbahçe ile buluşmasını ve yıllarca kalmasını sağlayan, önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın spor vizyonunu kulübümüze yerleştirmesinden dolayı kulübümüz ve camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."