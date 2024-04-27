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Spor

Eddie Howe: Guimaraes'i takımda tutmak istiyoruz

Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe, son dönemde adı sık sık büyük kulüplerle anılan Brezilyalı orta sahası Bruno Guimaraes'in takımda kalmasını istediğini belirtti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Eddie Howe: Guimaraes'i takımda tutmak istiyoruz
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Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes'in adı sıkça transferle anılıyordu. Bu konuda teknik direktörü Eddie Howe'dan açıklama geldi.

Eddie Howe, 120 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılmayacağı ve Guimaraes etrafında bir takım kurmak istediğini söyledi.

'TAKIMI ONUN ETRAFINDA KURMAK İSTİYORUM'

Howe yaptığı açıklamada, "Bu serbest kalma maddesine sahip olmak kulüp tarafından iyi planlanmış ve yapılandırılmıştı. Sürekli spekülasyon istemiyoruz, bu ne oyuncu için ne de bizim için sağlıklı değil. Onu takımda tutmak istediğimizi söylemeye gerek yok, takımımızı onun etrafında kurmak istiyorum.' dedi.

Sözlerine devam eden Howe, "Formu çok iyi ve çok mutlu görünüyor. Önümüzdeki çok yoğun bir yaz dönemi olacak' şeklinde konuştu.

DEV TAKIMLARLA ANILDI

26 yaşındaki Guimaraes, bu sezon Newcastle'ın öne çıkan oyuncularından biri oldu ve ismi Manchester City ve Arsenal ile anılmıştı.

Ocak 2022'de Lyon'dan Newcastle'a transfer olduktan sonra etkileyici bir etkileyici performans sergileyen Guimaraes, Ekim 2023'te beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

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