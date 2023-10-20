Eddie Howe: Tonali oynamak için müsait durumda

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, ligde Crystal Palece ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TONALİ İÇİN ZOR BİR DÖNEM"

Howe, hakkında bahis soruşturması başlataılan İtalyan oyuncuları Sandro Tonali için, "Milli maçlar sırasında Dan Ashwort'tan (Newcastle United Sportif Direktörü) bir telefon aldım. İkimiz için de tam bir sürpriz oldu. Ama bu işin içindeyken böyle şeyler olabiliyor. İlk düşündüğüm şey, Sandro'nun iyi olduğundan emin olmaktı. Bu zor bir dönem" dedi.

Tonali'nin Crystal Palace maçında forma giyebileceğini aktaran Howe, "Onunla çok fazla bir aradayız. Sanırım bu hafta iki kez antrenman yaptı. Kadroya girmek için müsait durumda. Çok iyi çalıştı" diye konuştu.

Tonali'nin uygun olmasına rağmen Crystal Palace karşısında forma giyip giymeyeceğine karar vereceğini aktaran İngiliz teknik adam, "Çok zor bir hafta geçirdi. Çok fazla şeyle uğraşıyor. Onu günde birkaç saat görüyorum ama gördüğüm kadarıyla bunu iyi yönetiyor ve duygularıyla inanılmaz derecede güçlü bir şekilde başa çıkıyor. Ama tüm bunların altında çok şey vardır, bu yüzden bir karar vermem gerekiyor. Takım için en iyi kararı vermeye çalışacağım" sözlerini sarf etti.