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Eden Hazard'ın Real Madrid ile ön protokol imzaladığı öne sürüldü

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın, Real Madrid ile ön protokol imzaladığı iddia edildi.

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Real Madrid transferde yılın bombasını patlatıyor.

İspanyol ekibinin aylardır gündemde olan Eden Hazard ile ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid Hazard ile ön anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya göre Hazard yılda 13 milyon euro kazanacak. 5 yıllık sözleşmede ayrıca Hazard'ın Ballon d'Or'u kazanması halinde 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde ise 1.5 milyon euro bonus alacağı öğrenildi.

Hazard ise son dönemde Real Madrid ile ilgili gelen sorulara, "Chelsea'de mutluyum. Burada kalmak için sebeplerim var. Ancak Real Madrid e benim çocukluk hayalim." ifadelerini kullanmıştı. 

Hazard bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 22 maçta 10 gol atarken, 10 asist yaptı. Belçikalı yıldız tüm kulvarlarda ise 28 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

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