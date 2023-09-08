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Spor

Edin Dzeko: Çok çalışmamız gerekiyor

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Dzeko, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacakları Liechtenstein maçı öncesi basına demeçlerde bulundu.

8 Eylül 2023 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Çok çalışmamız gerekiyor
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Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız santrforu Edin Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Liechtenstein karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULAR SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ'

"Kendimizi sadece üç puanla bu durumda bulmayı beklemiyorduk. Ne yazık ki Portekiz'e karşı oynadığımız güzel bir maçın ardından Lüksemburg'a yenildik. Ki bu maçta daha iyi oynamıştık. Teknik direktör değişti. Oyuncular sorumluluğu üstlenmeli, çünkü kaybedildiğinde bu daha da iyi olur. Takımın şu ana kadar kazandığı üç puandan daha fazla kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum"

'İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDIK'

"Geriye dönüp bakmayı sevmiyorum, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi kendimiz için zorlaştırdık. Önümüzde altı maçımız var. İlk maç Liechtenstein ile başlayacağız. Bir galibiyet bize daha fazla güven verir. Maçın iyi geçeceğini düşünüyorum.'

'ANTRENÖRÜN KOVULMASINA SEVİNMEM'

"Hocam ve ben birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz, ilk döneminde kısa süre çalıştık. Daha önce de söylediğim gibi bir antrenörün kovulmasına asla sevinmem ve bir önceki menajerin başına gelenlerin sorumluluğunu biz oyuncular üstlenmeliyiz."

'ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

"Yeni koçun bize çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum, bu birkaç antrenmanda da görüldü, Meho Kodro'nun bizden ne yapmamızı istediğini fark ettik. Bu iyi bir şeyin başlangıcı olabilir çünkü bu takım çok daha iyisine ihtiyaç duyuyor ve yapabilir. Ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor ve patronun da bizden beklediği şey bu."

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