Edin Dzeko kariyer rekoru için sahaya çıkacak

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Edin Dzeko, gözünü kişisel hedeflerinden birisine dikti. Bosnalı yıldız; Almanya, İtalya ve İngiltere'de kazandığı başarılarının yanına Türkiye'de de bir yenisini eklemeyi arzuluyor.

11. KUPAYI İSTİYOR

Sarı lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa finalini dört gözle bekliyor. Wolfsburg, Manchester City ve Inter'de toplamda 10 kez kupa kaldıran Dzeko, bu akşamki Süper Kupa maçına damgasını vurmak istiyor. Fenerbahçe ile ilk şampiyonluğunu yaşamanın hayalini kuran Boşnak forvet, başarılarla dolu kariyerine 11. kupasını ekleyerek kariyer rekoru kırmak istiyor.

İLK MAÇTA ATAMADI

Cim Bom'a karşı ilk derbi heyecanını bu sezon 12 kez ağları salladığı Süper Lig'de yaşayan ancak iyi bir futbol sergilemesine rağmen rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki golcü, Kanarya'ya Suudi Arabistan'daki dev mücadelede gol ya da asistleriyle katkı vermeyi amaçlıyor.