Edin Dzeko, Konya'da gol peşinde olacak

Fenerbahçe'de 38 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun hedefi belli oldu.

Süper Lig'de 4-2'lik Adana Demirspor ve 2-1'lik (d) Fatih Karagümrük galibiyetlerinde rakip fileleri 1'er kez sallayan Edin Dzeko, sonrasında Sivasspor ve sonradan oyuna girdiği Beşiktaş derbisinde suskun kalmıştı.

Gol krallığı yarışında Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin 1 gol gerisinde 20 golle ikinci sıraya gerileyen Boşnak yıldız, Konyaspor deplasmanında yeniden ağları havalandırmak ve suskunluğuna son vermek istiyor.

Tecrübeli forvet, atacağı gollerle hem Kanarya'yı şampiyon yapmayı hem de sezonu kral olarak bitirmeyi hedefliyor.