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Spor

Edin Dzeko, Konya'da gol peşinde olacak

Gol krallığı yarışında Mauro Icardi'nin 1 gol gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko Konyaspor maçında gol peşinde olacak.

Fanatik5 Mayıs 2024 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Konya'da gol peşinde olacak
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Fenerbahçe'de 38 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun hedefi belli oldu.

Süper Lig'de 4-2'lik Adana Demirspor ve 2-1'lik (d) Fatih Karagümrük galibiyetlerinde rakip fileleri 1'er kez sallayan Edin Dzeko, sonrasında Sivasspor ve sonradan oyuna girdiği Beşiktaş derbisinde suskun kalmıştı.

Gol krallığı yarışında Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin 1 gol gerisinde 20 golle ikinci sıraya gerileyen Boşnak yıldız, Konyaspor deplasmanında yeniden ağları havalandırmak ve suskunluğuna son vermek istiyor.

Tecrübeli forvet, atacağı gollerle hem Kanarya'yı şampiyon yapmayı hem de sezonu kral olarak bitirmeyi hedefliyor.

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