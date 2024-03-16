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Spor

Edin Dzeko, Trabzonspor için uyardı! ''Şampiyonluk için kazanmak zorundayız''

Pazar günü zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı, takım arkadaşlarını uyardı. Ligdeki tek yenilgilerini bordo mavili ekibe karşı almış olduklarını hatırlatan Boşnak yıldız 'Şampiyonluk yolunda zaten kazanmamız şart. Ayrıca rövanşı almak da ayrı bir önem.' ifadelerini kullandı.

Fanatik16 Mart 2024 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Trabzonspor için uyardı! ''Şampiyonluk için kazanmak zorundayız''
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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Hemen ardından, yine çok zorlu bir karşılaşma için kollar sıvandı. Ligde kalan fisktür içinde sarı lacivertliler için kritik maçlardan biri pazar günü Trabzonspor karşısında vereceği sınav.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. 37 yaşındaki forvet, çok zorlu bir atmosferde çok kritik bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Dzeko'nun konuşmasında, "Maçın önemini anlatmama gerek yok, hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ancak bu deplasmanı birçoğunuz gibi ben de ilk kez tecrübe edeceğim. Daha önce orada maça çıkan arkadaşlarımız atmosferin ne kadar yüksek olduğundan bahsetti.

'RÖVANŞI ALMALIYIZ'

Bizim için kritik nokta saha içinde sakin kalabilmek. Son haftalarda tansiyonu yüksek maçlar oynadık. Kalitemizle her takımı yenecek güçteyiz. Yeter ki sadece saha içine odaklanalım ve bize yakışan şekilde mücadele edelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Deneyimli forvetin, ligde bu sezon tek yenilgiyi Trabzonspor karşısında aldıklarını da hatırlatarak, "Şampiyonluk yolunda zaten kazanmamız şart. Ancak diğer yandan, bize tek mağlubiyeti yaşatan rakibimizden rövanşı almak da ayrı bir önem. Taraftarımız yanımızda olamayacak ancak onlara çok güzel bir galibiyet hediye etmeliyiz' dediği kaydedildi.

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