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Edin Dzeko West Ham'a gidiyor

İngiliz ekibi West Ham United, Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya talip olacak.

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için transfer teklifi yapacağı ileri sürüldü.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Roma ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Boşnak futbolcu için West Ham United transfer harekatına başlayacak.

Roma'dan yıllık 4 milyon euro kazanan Dzeko'da fiyatı indirmeye çalışacak olan İngiliz temsilcisinin 25 milyon değerinde bir bonservis ücreti ödeyebileceği haberin detaylarında aktarıldı.

Dzeko, bu sezon Roma forması ile çıktığı 9 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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