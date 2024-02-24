Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a güvence: Oynarım hocam

Son dönemdeki formsuzluğunu Alanyaspor maçında attığı golle bitiren, ardından Çaykur Rizespor deplasmanında da ağları sarsan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde rol oynamıştı. Geçtiğimiz gün kas yorgunluğu nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılmayan Boşnak golcünün durumu, camiada tedirginlik yarattı. Ancak dün taktik çalışmada yer alan 37 yaşındaki usta santrfor, Kasımpaşa mücadelesine hazır hale geldi.

"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Bugün mutlaka sahada olmak isteyen yıldız oyuncunun, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Bu kritik süreçte takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Eğer görev verirseniz yüzde 100 performansla sahada olacağım" dediği öğrenildi. İsmail Kartal'ın, deneyimli ismi ilk 11'e yazma kararı aldığı belirtildi.

RAKAMLARLA EDİN DZEKO

-Ligde 18 golle krallık koltuğunda zirvede oturuyor. Toplamda 22 kez fileleri bulan Dzeko, son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına erişti.

-Bu sezon forma giydiği her kulvarda tabelayı değiştirdi. Ligde 18, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi gruplarında da 2'şer gol kaydetti.

-Tüm kulvarlarda 22 gol atan yıldız oyuncu, üst düzey 15 lig + kupa müsabakaları dahil 34 yaş üst futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi konumunda.

-Üst üste Alanya ve Rize ağlarını havalandıran Dzeko, Kasımpaşa'yı da boş geçmezse bu sezon ligde ikinci kez 3 gollük seri yakalayacak.