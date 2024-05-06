Edin Dzeko'dan takım arkadaşlarına: Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki deneyimli yıldızı Edin Dzeko, kritik Konya maçı öncesi takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı.

KARTAL'IN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Sarı-Lacivertliler, matematiksel olarak şansı sürdüğü sürece şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı. Sezon boyunca bu hedef doğrultusunda İsmail Kartal'ın motivasyon konusundaki en büyük yardımcısı Edin Dzeko oldu.

OYUN İÇİNDEKİ KATKISI ÇOK FAZLA

Boşnak yıldız zaman zaman performans olarak düşüş yaşadı. Sezonun ikinci bölümünde 4 gol atabilen tecrübeli forvetin oyun içindeki katkısı ise çok daha fazlaydı.

HARİKA LİDERLİK

38 yaşındaki oyuncu, saha dışında ise takımına harika bir şekilde liderlik etti. Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler müthiş form tuttuğunda rehaveti önlemek, kötü sonuçlardan sonra ise arkadaşlarını ayağa kaldırmak için her zaman hazırdı. Boşnak yıldız, zorlu Konyaspor mücadelesi öncesinde de takıma motivasyon konuşması yaptı.

"SAVAŞALIM, KAZANALIM"

Deneyimli golcü, "Bu büyük camia şampiyonluğu hak ediyor. Bunu başarmak için son düdüğe kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sezon başından beri gerçek bir takım gibi hareket ettik. Önümüzde yine kritik ve zorlu bir sınav var. Artık tek bir kayıp bile yapamayız. Birlikte savaşalım ve bu maçı da kazanarak önümüze bakalım" ifadelerini kullandı. Dzeko, maç içinde senaryo ne olursa olsun son düdük çalana kadar yüksek motivasyonla oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İLK 11'E DÖNÜYOR

İsmail Kartal, geçen hafta 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında taktiksel gerekçeyle Edin Dzeko'yu yedek soyundurup Michy Batshuayi'yi 11'de görevlendirmişti. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atmıştı. Batshuayi, derbide iyi oynasa da Konya deplasmanında yine görev değişimi yaşanması bekleniyor. Bu kez Bats'ın kulübeye geçmesi ve Dzeko'nun 11'e geri gönmesi bekleniyor.

İLK MAÇTA HAT-TRICK YAPMIŞTI

38 yaşındaki forvet, Yeşil-Beyazlılar'a karşı oynanan ilk maçta 40 dakikada hat-trick yapmıştı. Dzeko, ligde 33 maçta kaydettiği 20 golle krallık yarışında da iddialı konumda.