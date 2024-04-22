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Spor

Edin Dzeko'dan takıma motivasyon konuşması: Bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız

Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral konuşması yaptı.

Fanatik22 Nisan 2024 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan takıma motivasyon konuşması: Bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 20 golle krallık yarışında zirvede. Dzeko, ligde kritik haftalara formda bir şekilde giriyor.

Golcü oyuncu, Adana Demir ve Karagümrük filelerini sarsarak seri yakalamıştı. 37 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atıp seriyi sürdürmeye kararlı. Edin Dzeko, Olympiakos maçı sonrası idmanlarda arkadaşlarını yeniden motive etmek için de çok çalıştı. Takımla konuşmalar yapan yıldız futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TEK PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Dzeko, Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'ya böyle veda etmek hepimizi sarstı. Ancak bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız. Ligde final haftalarına girdik ve tek bir puan kaybına bile tahammülümüz yok. Bu sezon şampiyonluk hasretine son verip, çok üzdüğümüz taraftarımıza bayram yaşatmamız şart" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konsu maçlarda 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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