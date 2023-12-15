Sezon başında takımdan Raphael Guerreiro'yu, Bayern Münih'e kaptıran ve sezon başında sol bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan Borussia Dortmund gözünü Türkiye'ye çevirdi.

TÜM İSTEKLERİ KARŞILIYOR

Alman basınında çıkan habere göre Borussia Dortmund gözünü Real Madrid forması giyen Fran Garcia, Chelsea forması giyen Ian Maatsen ve Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi.

Ancak haberin devamında yalnızca Ferdi Kadıoğlu'nun hem Edin Terzic'in istediği tipte bir oyuncu olduğunu hem de maliyet olarak daha uyguna gelebileceği ve bu sebepten dolayı listenin başını çektiği söylendi.

Borussia Dortmund'da, Thomas Meunier, Marius Wolf ve Mateu Morey'nin sözleşmelerinin sezon sonu sona ermesinden dolayı ve Ramy Bensebaini'nin Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı bu transferin kış transfer döneminde yapılması da planlanıyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.