Edin Visca, Medipol Başakşehir'de tarihe geçiyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir’de Edin Visca, performansı ve başarısıyla parlıyor. Bosna Hersekli futbolcu, 2011 yılından bu yana turuncu-lacivertli forma altında adım adım bir efsaneye dönüşüyor.

27 yaşındaki yıldız, 20 yaşında çok genç bir oyuncu olarak geldiği İstanbul’da tecrübeli bir futbolcuya dönüştü. Bilhassa teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir gelişim gösteren Visca, her geçen sezon daha da ilerledi.

Bu sezon ise ligde adeta açık ara farkla lider olan ve en yakın rakibi Kasımpaşa’nın 7 puan önünde bulunan Başakşehir’de Visca sorumluluğu iyiden iyiye sırtladı. Deneyimli yıldız, hem istatistiklerde hem de saha dışı hareketleriyle takdir toplamaya devam etti. Visca, 2014-15 sezonunda Süper Lig’e geri dönen ve Başakşehir ismiyle yoluna devam eden kulübünde 47 gol 35 asist yaparak, 4 yıllık sürede ligin en iyi futbolcusu oldu. Son 4 senede şampiyonluk yarışında olan, 3 sezonda da ilk yarıyı hep lider bitiren İstanbul temsilcisinde, Visca, bu sezon 5 gol 7 asistle oynuyor.

Saha dışında da örnek olan Visca, adeta bir Türk gibi Türkçe konuşmaya başlayarak alkışları topladı. Başakşehir, 2012-13 sezonunda küme düştüğünde vazgeçmeyerek takımda kalan başarılı futbolcu, hem ligde hem de kendi takımında birçok yıldız gelmesine rağmen yerini kaybetmedi.

Abdullah Avcı’nın da çok güvendiği hücum oyuncusu, 2014 Dünya Kupası’nda da Bosna Hersek Milli Takımı’na seçilerek kulübünü onurlandırmıştı.

Türkçe röportaj

Edin Visca, 1-0 kazandıkları Ankaragücü maçında attığı gol ve galibiyete verdiği katkıyla alkışları topladı. Tecrübeli futbolcu, esas güzelliği maç sonunda yaptı. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Visca, Türkçe konuşmak istedi.

27 yaşındaki oyuncu, “8 senedir buradayım. Türkiye benim ikinci evim. Artık Türkçe konuşmam lazım” dedi.

Büyük fark

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de ilk 15 haftalar itibarıyla, son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım da oldu.

Kasımpaşa ve Antalyaspor’un 7 puan önünde zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş’ın 9 puan önünde yer alan Fenerbahçe’den sonra 15 haftada rakibiyle en fazla puan farkı yakalayan takım olmayı başardı.

(Milliyet)