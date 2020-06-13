İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
Spor

Edin Visca'dan şampiyonluk mesajı!

Medipol Başakşehir'in Bosnalı yıldızı Edin Visca Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Visca, 'Bu sene inşallah şampiyonluk olacak' dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 20:45
ABONE OL

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu. Bosnalı oyuncu iyi oynadıklarını belirtirken, "Tekrar sahaya döndük, kazandık. Hak ettik 3 puanı. Şampiyon olmak istiyoruz, tek maç tek maç gideceğiz. Alanya iyi takım, bunu biliyoruz. 5-6 net pozisyonumuz vardı, 3 puanı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu hedeflediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "9 sezon geçti. Bu sene inşallah şampiyonluk olacak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Ben Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu hafta kazandık, Ankaragücü maçına bakacağız" dedi.

Batman'da bir apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.