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Spor

Edwin van der Sar: Ahmetcan Kaplan, hızlı ve güçlü bir defans oyuncusu

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar, Trabzonspor'dan transfer ettikleri Ahmetcan Kaplan, hakkında açıklamalarda bulundu.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 00:30 - Güncelleme:
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Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, takımın kadrosunda yer alan Türk futbolcular Ahmetcan Kaplan için "potansiyeli yüksek" değerlendirmesinde bulunurken, Naci Ünüvar için ise, "Çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grup kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Van der Sar, Trabzonspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ın genç olmasına rağmen potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Ahmetcan, hızlı ve güçlü bir defans oyuncusu. Kendisini geliştireceğine de inanıyorum." dedi.

Takımın kadrosunda yer alan bir diğer Türk oyuncu Naci Ünüvar'ı da değerlendiren Van der Sar, 19 yaşındaki oyuncunun da çok yetenekli olduğunu dile getirdi.

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Napoli ve Rangers ile eşleşmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Van der Sar, "Fantastik bir grubumuz var. Zor olacak, sonraki tur için zorlu bir mücadele vereceğiz." şeklinde konuştu.

  • Edwin van der Sar
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