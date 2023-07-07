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Spor

Edwin van der Sar'dan kötü haber! Beyin kanaması geçiren efsane kaleci yoğun bakıma kaldırıldı

Hollandalı eski kaleci Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ajax, tedavi altında olan efsane kalecinin durumunun stabil olduğunu duyurdu.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 21:30 - Güncelleme:
Edwin van der Sar'dan kötü haber! Beyin kanaması geçiren efsane kaleci yoğun bakıma kaldırıldı
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Eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar, beyin kanaması ve hastaneye kaldırıldı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, "Edwin van der Sar, bugün beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil. Acil şifalar diliyoruz. Seni düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'daki bir hastanede tedavisi devam eden 52 yaşındaki Van der Sar, aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ta üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Van der Sar, sezon sonunda kulüpten ayrılmıştı.

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