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Spor

Efe Güven: Adaletli yönetimler olunca daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Safiport'a 89-69 mağlup olan Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2021 Çarşamba 22:53 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:53
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda sahasında Fenerbahçe Safiport'a 20 sayı farkla 89-69 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, 'Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum' dedi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güven, ilk maçın Fenerbahçe Safiport ile olmasının zorluğuna değinerek, "Sezona FIBA Avrupa Ligi'ni kazanma parolasıyla giren bir rakiple başladık. Basketbol oynamamıza müsaade edildiği anlarda dengeli oynadık. Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum. Tam takım olunca ve adaletli yönetimler olunca daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Chelsea Ann Dungee ise çok sert bir mücadele olduğunu ve 2 hafta sonra Fenerbahçe Safiport ile oynayacakları maçı heyecanla bekleyeceğini aktardı.

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