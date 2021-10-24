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Spor

Efecan Karaca: Hocamızın isteklerini harfiyen yerine getirdik

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da Efecan Karaca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 21:28 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 21:28
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Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor'da Efecan Karaca maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hocamızın gelmesiyle daha da takım olduk, bunu da sahaya yansıtıyoruz. Hocamızın isteklerini harfiyen yerine getirdik. İlk 45 dakika kendimiz gibi oynamadık ama 2. yarıda hocamızın konuşması ve birbirimizi motive etmemizle daha öz güvenli bir Alanyaspor vardı. 2-1, Fenerbahçe deplasmanında galip geldik. Bugün harika bir taraftar vardı, gerçekten taraftarları özlemişiz. Futbolun güzelliği taraftar." dedi.

Efecan ayrıca, "Sabah Emre Akbaba'ya, 'Sana boş kaleye gol attıracağım' dedim. O da 'Attırırsan sana hediye alacağım' dedi." sözlerini kullandı.

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