İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Efeler Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak play-off final serisinin 5. maçı 15 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

14 Mayıs 2023 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Efeler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
ABONE OL

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Halkbank - Ziraat Bankkart maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Seride 2-2 eşitlik bulunurken, maçı kazanan takım AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

HALKBANK 10. ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Efeler Ligi'nde 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunan Halkbank, aktif kulüpler içinde en çok şampiyonluğa sahip takım konumunda.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

HALKBANK, ZİRAAT BANKKART'I GEÇEREK 10. KEZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Ziraat Bankkart üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor

Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Geçen sezonda bir diğer başkent temsilcisi Halkbank'ı geçerek şampiyon olan Ziraat Bankkart, bu yıl da aynı başarıyı göstererek kupayı üst üste üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.