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Spor

Efkan Bekiroğlu'ndan MKE Ankaragücü'ne kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncu için bir açıklama yaptı.

27 Şubat 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
Efkan Bekiroğlu'ndan MKE Ankaragücü'ne kötü haber
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Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Ankaragücü'nde 25 maça çıkan on numara, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

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