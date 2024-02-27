Efkan Bekiroğlu'ndan MKE Ankaragücü'ne kötü haber

Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Ankaragücü'nde 25 maça çıkan on numara, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.