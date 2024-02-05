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Spor

Efsaneleri geride bıraktı! İsmail Kartal'dan inanılmaz başarı

İsmail Kartal yönetiminde harika bir sezon geçiren Fenerbahçe, 24 haftada 63 puan topladı ve 2004-05'teki 62 puanlı dönemi de geri bıraktı. Deneyimli çalıştırıcı bu performansıyla sarı lacivertli kulübün efsanelerini geride bırakarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Sabah5 Şubat 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Efsaneleri geride bıraktı! İsmail Kartal'dan inanılmaz başarı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u yenerek hem bu sezonki 20. galibiyetini aldı hem de Galatasaray'dan liderliği devraldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, 24 haftada 63 puan topladı ve 2004-05'teki 62 puanlı dönemi de geri bıraktı. Kartal da bu performansıyla sarı-lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdı.

EN İYİ CEVABI VERDİ

Bu sezon ligde %83'lük galibiyet ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, 1959'da Fenerbahçe'yi çalıştıran Molnar ile 1988-89'da sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşıyan Veselinovic'e ait olan %81'lik galibiyet yüzdesini de geride bıraktı. İsmail Kartal ayrıca, 2.63'le Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasını yakaladı. İsmail Kartal, sezon başında kendisine 'yetersiz' diyenlere de en iyi cevabı vermiş oldu.

DEVLERİ GEÇTİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe, sadece Adana Demirspor'la berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla, dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Fenerbahçe, Real Madrid, İnter, Celtic ve Glasgow Rangers'ı geride bıraktı.

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