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Spor

Efsanevi teknik direktörden Bellingham - Messi kıyası!

Eski Milan ve İtalya teknik direktörü Arrigo Sacchi, Jude Bellingham'ı Lionel Messi ile kıyasladı. Sacchi, Bellingham için, 'Jude Bellingham'ın yaşındayken beni sadece Messi bu kadar etkileyebilmişti.' dedi.

19 Ekim 2023 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Efsanevi teknik direktörden Bellingham - Messi kıyası!
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Bir dönem İtalya Milli Takımı ile Milan, Parma, Atletico Madrid takımlarını çalıştıran Arrigo Sacchi, Jude Bellingham'ın performansına övgü dolu sözlerde bulundu.

Wembley Stadyumu'nda oynanan ve İngiltere'nin İtalya'yı mağlup ettiği karşılaşmada Bellingham'ın performansını canlı izleyen Sancchi, genç yıldızın oyununu La Gazzetta dello Sport'a yorumladı.

'LANET OLSUN, ÇOK GÜÇLÜ'

İtalya'nın mağlup olduğuna üzüldüğünü belirten Sancchi, Bellingham'ı durduramadıklarını söyleyerek, 'Onun oyunu çok baskındı. lanet olsun, o çok güçlü. Her zaman takım için oynuyor. Her şeyi yapabiliyor.' dedi.

Sancchi, Bellingham'ı Messi ile de kıyaslayarak "Jude Bellingham'ın yaşındayken beni sadece Messi bu kadar etkileyebilmişti." ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham, İtalya karşısında ikinci golün hazırlayıcısı olmuştu.

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