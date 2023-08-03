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Spor

Ege Tan Yıldızoğlu, kariyerine Amerika'da devam edecek

Geçen sezon Galatasaray NEF forması giyen genç oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu, eğitimine ve basketbol kariyerine ABD'de devam edecek.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Ege Tan Yıldızoğlu, kariyerine Amerika'da devam edecek
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eğitimine Pasifik Üniversitesi'nde, basketbol kariyerine ise okulun basketbol takımı Pacific Tigers'ta devam edecek olan sporcumuz Ege Tan Yıldızoğlu'na ABD'deki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

19 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta ortalama 15.16 dakika süre alıp, 5,88 sayı üretti.

Ege Tan, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın FIBA Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı üreterek yıldızlaşmıştı.

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