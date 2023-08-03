Ege Tan Yıldızoğlu, kariyerine Amerika'da devam edecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eğitimine Pasifik Üniversitesi'nde, basketbol kariyerine ise okulun basketbol takımı Pacific Tigers'ta devam edecek olan sporcumuz Ege Tan Yıldızoğlu'na ABD'deki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

19 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta ortalama 15.16 dakika süre alıp, 5,88 sayı üretti.

Ege Tan, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın FIBA Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı üreterek yıldızlaşmıştı.