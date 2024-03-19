İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3431
  • EURO
    35,1152
  • ALTIN
    2240.33
  • BIST100
    8875.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Egemen Korkmaz'dan Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama: Tepkisiz kalamazdım
Spor

Egemen Korkmaz'dan Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama: Tepkisiz kalamazdım

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, maçın ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

AA19 Mart 2024 Salı 12:59 - Güncelleme:
Egemen Korkmaz'dan Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama: Tepkisiz kalamazdım
ABONE OL

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili, "Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim." dedi.

Egemen Korkmaz, yaptığı açıklamada, maçta yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Böyle bir görüntüye dahil olmaktan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Korkmaz, kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına açıklama yapmasının elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur.

"Aynı isimler, yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar." ifadesini kullanan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.