Ekici, Kasımpaşa yolunda
Fener’de kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu, ara transferde Lacivert-Beyazlı takıma imza atacak.
- Star Spor
Fenerbahçe’nin ‘kendine kulüp’ bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve tara ar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. 2017’de Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.
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