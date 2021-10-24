El Clasico'da kazanan Real Madrid

24 Ekim 2021 Pazar 19:23 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:23

İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki dev çarpışmada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da 82.446 kişinin izlediği El Clasico'yu Real Madrid, 2-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba ile 90+4. dakikada Vazquez'den geldi. Maçın açılış golünü atan Alaba, savunmada kaptığı top sonrasında hızlıca hücuma çıktı ve sol çaprazda tekrar topla buluştuktan sonra uzak köşeye güzel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Barcelona'nın tek sayısını ise 90+7. dakikada Agüero kaydetti.

2005'ten sonra Messi ya da Ronaldo'nun olmadığı ilk El Clasico, eski heyecanından uzak görüntüsüyle taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı.

BARCELONA CLASICO ZAFERİNİ UNUTTU

Ekonomik sorunlarla boğuşan ve yeniden yapılanmaya giden Barcelona, La Liga'da oynadığı son 5 El Clasico maçında galibiyet alamazken, 2008'den bu yana ilk kez böylesine kötü bir seriyi yaşadı.

1965'TEN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Real Madrid, 1965'ten sonra bir ilki de gerçekleştirdi.

Barcelona'yı üst üste 4. kez sahadan puansız yollayan Madrid ekibi, 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi yaşadı.

REAL MADRID TEKRAR LİDER

2 maçlık galibiyet özlemini El Clasico ile noktalayan Real Madrid, puanını 20 yaparak liderliğe tekrar yerleşti. Bu sezon 2. yenilgisini alan ve 15 puanda kalan Barcelona ise, zirvenin 5 puan uzağında 8. basamakta yer aldı.

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, evinde Osasuna ile karşılaşacakken, Barcelona ise Vallecano deplasmanına gidecek.