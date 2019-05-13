Eleştirilerin odağındaki Diagne, Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 42 gol attı
Maliyeti ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Mbaye Diagne'nin istatistikleri fark yaratıyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya, bu sezonun devre arasında ise Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet şu ana kadar Süper Lig'de 45 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 42 gol atıp 5 asist yaptı ve tam 47 gole direkt etkide bulundu.
TARAFTARLA BARIŞTI
Müthiş bir istatistiğe imza atan Diagne, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırıp 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla da barıştı.
(Sabah)
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