Eleştirilerin odağındaki Diagne, Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 42 gol attı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya, bu sezonun devre arasında ise Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet şu ana kadar Süper Lig'de 45 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 42 gol atıp 5 asist yaptı ve tam 47 gole direkt etkide bulundu.

TARAFTARLA BARIŞTI

Müthiş bir istatistiğe imza atan Diagne, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırıp 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla da barıştı.

(Sabah)