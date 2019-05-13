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Eleştirilerin odağındaki Diagne, Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 42 gol attı

Maliyeti ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Mbaye Diagne'nin istatistikleri fark yaratıyor.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya, bu sezonun devre arasında ise Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet şu ana kadar Süper Lig'de 45 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 42 gol atıp 5 asist yaptı ve tam 47 gole direkt etkide bulundu.

TARAFTARLA BARIŞTI

Müthiş bir istatistiğe imza atan Diagne, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırıp 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla da barıştı.

(Sabah)

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