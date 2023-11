Elif Nur Turhan: ''Türk'ün gücünü tüm dünyaya yeniden göstereceğiz''

İstiklal Marşı'nı okutmak, al yıldızlı bayrağı yeniden göndere çekmek için sıkı bir antrenman programıyla WBC Uluslararası Şampiyonluk Unvan Kemer maçına hazırlanan 28 yaşındaki deneyimli boksör Turhan, Türk kadınının gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhammed Ali Clay, Mike Tyson, Rocky Marciano gibi dünyaca ünlü boks şampiyonlarının yer aldığı WBC'de ringe çıkmanın gururunu yaşayan Turhan, ikinci kez altın kemeri Türkiye'ye getirmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyerek, "Türkiye'de bir ilke imza attık ve ilk kez Türkiye'de profesyonel boksta dünya şampiyonu oldum. Türklerin geçmişten gelen bir gücü, kuvveti var. Bizler savaşçı ruhlu bir milletiz, kadınlarımız da aynı ruhla, aynı kanla, aynı fıtratla savaşçıdırlar. Türk'ün gücünü bir kez daha dünyaya göstereceğiz" dedi.

"ÜLKEME İLKLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Makedonya Tetova'da Dünya Boks Federasyonu (WBF) tarafından düzenlenen WBF Dünya Şampiyonluk Unvan maçında Arjantinli rakibi Edith Soladed Matthysse'e karşı galibiyet elde ederek dünya şampiyonluk kemerini ülkesine getiren Turhan, "Dünya Boks Federasyonu'nda dünya şampiyonuyum. WBF'da dünya şampiyonu unvanını elde ederek Türkiye'de bir ilke imza attık ve ilk kez profesyonel boksta dünya şampiyonu olan isim oldum. Şu an dünyanın en büyük profesyonel boks federasyonu olan WBC'nin kemeri için mücadele edeceğim. Bunun için hazırlıklarıma Bayburt'ta devam ediyorum. Buraya kampa geldik, kendi memleketimde hazırlığın çok iyi olacağını düşündük. Burada yaklaşık 15 gündür kamptayız, çalışmalarımız süratle devam ediyor. Rakibim İngiliz Kirsty Hill 32 yaşında, tecrübeli isim, ona karşı mücadele edeceğim. Kendimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Her şey yolunda gidiyor, her şey çok güzel. İlkleri ülkeme yaşatmaya devam etmek istiyorum. Bu konuda takım olarak hem motivasyonumuz yerinde hem de hazırlık anlamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Umarım maç tarihine kadar her şey bu şekilde güzel gider ve ülkeme bir kere daha kemeri getirebilmenin gururunu yaşarım. Tek hedefimiz WBC'nin uluslararası kemerini almak, buna konsantre olduk. Daha önceden WBF'da 30 Temmuz'da ülkemize dünya şampiyonluk unvanını getirdik. Altını çizerek söylüyorum ülkemizde bir ilk, bu gururu yaşıyoruz hep birlikte. İnşallah ikinci kez dünyanın en büyük profesyonel boks federasyonunun kemerini de alabiliriz. Şunu da belirtmek isterim WBC, Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın kemerini aldığı bir federasyon. Biz de WBC'nin kemeri için burada hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 28 Kasım'da Makedonya Tetova'da Kristy Hill'e, İngiliz rakibime karşı unvan mücadelesi vereceğim ve inşallah kazanacağım" ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDAYKEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ



Boksa başlamasında beden eğitimi öğretmeninin büyük payı olduğunu söyleyen Turhan, 15 yaşından beri boksla ilgilendiğini vurguladı. Teneffüste beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çektiğini ve öğretmenin yönlendirmesiyle dövüş branşında ilerlediğini kaydeden Turhan, "Aslında boksa başlamam biraz film gibi oldu. 15 yaşındayken, lise birinci sınıf öğrencisiyken teneffüste farklı bir sınıfın beden eğitimi öğretmeni beni yanına çağırdı ve bana 'Sporla ilgileniyor musun?' diye sordu. Ben de, ailemizde sporla ilgilenenler var ama herhangi bir yere bağlı olarak aktif spor yapmıyorum dedim. Sonra o hocamız fiziken spora yatkın olduğumu söyleyerek, beni bir yere gönderdi. Hocamızın gönderdiği yere gittim, oraya kaydımı yaptırdım. Böylece 15 yaşında boksa böyle başladım" diye konuştu.

"TÜRK KADINLARININ DÜNYAYA ROL MODEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Tüm dünyaya Türk kadınının gücünü elde ettiği dünya şampiyonluğuyla gösteren Turhan, kadınlara dövüş sporlarıyla ilgilenmeleri çağrısında bulunarak, "Ben bütün kadınların dövüş branşlarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler Türk kadınları olarak dünyaya rol model olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türklerin geçmişten gelen bir gücü, kuvveti var. Bizler savaşçı ruhlu bir milletiz, kadınlarımız da aynı ruhla, aynı kanla, aynı fıtratla savaşçıdırlar. Buradan hemcinslerime şunu söylemek istiyorum, hiç boksla, dövüş sporlarıyla ilgilenmemiş, cesareti olmayan kadınlar kesinlikle bu spora, boksa başlamalılar. Kendilerini savunma adına kesinlikle boks yapmaları gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİZ, ÜLKEMİZE BİR KEMERİ DAHA KAZANDIRACAĞIZ"



Turhan'ın antrenörü Ağmur Ulusal ise sıkı bir antrenman programıyla maça hazırlandıklarını, kendilerini her anlamda maça hazır hissettiklerini vurgulayarak, "7 senedir beraber çalışıyoruz, Elif çok iyi bir boksör. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da bu maça çok iyi hazırlandık. WBF dünya şampiyonluk kemerinden sonra WBC uluslararası şampiyonluk kemeri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elif, 28 Kasım'da Makedonya'da ringe çıkacak inşallah. Çok iyi hazırlandık, kazanacağımızdan eminim. Allah'ın izniyle ülkemize bu kemeri de kazandıracağız" dedi.

Öte yandan Makedonya Tetova'da 30 Temmuz tarihinde düzenlenen WBF dünya şampiyonluk unvan maçında Turhan, Arjantinli rakibi Edith Soladed Matthysse'e karşı galibiyet elde etmişti. Süper tüy sıklette 10 raunt süren karşılaşmayı kazanan Turhan, dünya şampiyonluk kemerini ülkesine getirmişti. Bir ilke imza atan Turhan 'Dünya Boks Şampiyonu' unvanıyla göğüsleri kabartmıştı.